Тегеран, 6 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. 5 августа министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами назвал отношения между Ираном и Венесуэлой стратегическими, глубокими и братскими, а также подчеркнул важность укрепления двустороннего сотрудничества с Каракасом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр обороны бригадный генерал Амир Хатами выступил с комментариями на встрече с вице-президентом Венесуэлы Рикардо Менендесом Прието, который находится в Тегеране для участия в инаугурации президента Эбрахима Раиси в иранском парламенте.

Хатами заявил на встрече, что высокопоставленные должностные лица двух стран твердо намерены развивать сотрудничество и добиваться четкой перспективы углубления будущих отношений между двумя странами.

«Принципиальная политика Исламской Республики Иран в отношении революционной, демократической и дружественной страны Венесуэлы заключается в дальнейшем укреплении отношений», — заявил бригадный генерал.

Министр обороны Исламской Республики Иран подчеркнул необходимость укрепления двустороннего сотрудничества и усилий обеих стран по достижению соглашения между двумя странами.