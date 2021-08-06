Вашингтон, 6 августа, 2021, 06:26 — ИА Регнум. Американский Госдепартамент сохранил в силе рекомендацию для граждан США не путешествовать в Россию. Об этом говорится распространённом 5 августа заявлении внешнеполитического ведомства.

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«Госдепартамент продолжает советовать <…> не путешествовать в Россию», — говорится в нём.

Рекомендация, в частности, касается российского Северного Кавказа из-за якобы имеющих там место «терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков», а также Крыма, поскольку в США его считают оккупированным.

В тексте Госдепа утверждается также, что некоторые американцы уже подвергались в России «произвольным допросам и угрозам», поэтому заинтересованные лица «должны тщательно обдумать необходимость своей поездки в Россию».