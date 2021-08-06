Тегеран, 6 августа, 2021, 08:37 — ИА Регнум. 5 августа министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел встречу в Тегеране со своим кувейтским коллегой для обсуждения двусторонних отношений и текущей ситуации в регионе, а также других вопросов, представляющих взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел встречу с министром иностранных дел Кувейта Шейхом Ахмадом Насером Аль-Мохаммедом Ас-Сабахом, который находится в Тегеране для участия в инаугурации президента Эбрахима Раиси.

Передав свои поздравления новому президенту Ирана, министр иностранных дел Кувейта подтвердил решимость своей страны расширять отношения и призвал к дальнейшим консультациям между двумя странами по региональным и международным вопросам.

Шейх Ахмад Насер Аль-Мохаммад Ас-Сабах отметил многолетние усилия Зарифа в должности министра иностранных дел Ирана и назвал важными инициативы, предложенные Исламской Республикой Иран для регионального сотрудничества в Персидском заливе.

Зариф, со своей стороны, высоко оценил уважительные, дружественные и тесные отношения между Ираном и Кувейтом, рассмотрев обширные усилия, предпринятые для укрепления двусторонних отношений.