Тегеран, 6 августа, 2021, 08:41 — ИА Регнум. 5 августа новый президент Ирана заявил на церемонии приведения к присяге, что действующее правительство, избранное народом, будет отстаивать интересы нации и добиваться справедливости, при этом новая администрация поддержит любые дипломатические усилия или план по снятию санкций. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Раиси сделал эти замечания после приведения к присяге на церемонии инаугурации, отметив, что 13-е правительство станет олицетворением благосостояния и национального единства. По его словам, Иран поддерживает любые дипломатические планы по снятию введенных санкций.

Он также подчеркнул, что иранцы неоднократно демонстрировали свою лояльность Исламской революции. «Политика давления и санкций не лишит иранцев возможности отстаивать свои законные права, в том числе право на развитие», — отметил Раиси.

Президент далее заявил, что политика Исламской Республики Иран в регионе направлена на обеспечение безопасности.

«Региональный потенциал Ирана поддерживает мир и стабильность в странах и используется исключительно для противодействия угрозе гегемонистских и безжалостных держав», — сообщил Раиси.

Президент также призвал к урегулированию региональных кризисов посредством внутрирегионального диалога и на основе обеспечения прав народов.