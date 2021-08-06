Тегеран, 6 августа, 2021, 08:42 — ИА Регнум. 5 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 92 628, причем 434 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

«Еще 434 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 92 628», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 38 674 новых случая заражения COVID-19, при этом 4519 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 3 467 765 пациентов из общего числа 4 057 758 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

6170 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 11 504 995 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.