Тегеран, , 08:43 — REGNUM 5 августа избранный президент Ирана Эбрахим Раиси заявил премьер-министру Армении Николу Пашиняну, что Тегеран не пожалеет усилий для укрепления мира и стабильности в регионе и будет сотрудничать с Ереваном в соответствии с взаимными интересами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Тегеран, чтобы принять участие в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Эбрахима Раиси.

Раиси указал на важность расширения взаимных связей, особенно в экономической, торговой, технологической и научной сферах, отметив, что Иран полон решимости ускорить завершение совместных проектов.

«Два правительства готовы развивать сотрудничество по вопросам двустороннего и регионального значения», — заявил глава 13-й администрации Ирана, отметив, что напряженность и конфликты не пойдут в пользу какой-либо стороны.

Пашинян, в свою очередь, поздравил Раиси с победой на президентских выборах, заявив, что Армения уверена, что в новую эпоху взаимное сотрудничество будет лишь расширяться.

Выразив готовность к укреплению связей с Тегераном, премьер-министр Армении подчеркнул, что Ереван полностью готов развивать отношения с Ираном на основе взаимных интересов.