Тегеран, , 08:44 — REGNUM 5 августа спикер меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф принял высокопоставленных чиновников из Ганы и Казахстана в преддверии церемонии приведения к присяге избранного президента Эбрахима Раиси в здании иранского парламента. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Галибаф провел отдельные переговоры с заместителем председателя сената Казахстана Аскаром Шакировым, а также Ибрагимом Мохаммедом Авалем, министром туризма, искусства и культуры Ганы.

Галибаф призвал к расширению отношений с организациями экономического сотрудничества, такими как ОЭС и ЕАЭС, на основе возможностей соседних региональных стран, таких как Казахстан.

Шакиров, в свою очередь, подчеркнул, что сенат Казахстана готов расширять политические и экономические обмены с Исламской Республикой Иран.

Галибаф также провел переговоры с министром туризма Ганы, отметив, что африканское государство является одним из первых торговых партнеров Ирана в Африке, выразив надежду на то, что экономические обмены между двумя странами будут расти в дальнейшем.

Мохаммед Аваль поблагодарил правительство и народ Ирана за их поддержку в секторах образования и здравоохранения, выразив надежду, что антииранские санкции будут вскоре сняты.