Омск, 6 августа, 2021, 06:20 — ИА Регнум. Бюджетный кредит на сумму 8,1 млрд рублей получила Омская область. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кредит

Деньги направят на рефинансирование ранее привлечённых коммерческих займов.

В облправительстве напомнили, что поправки в Бюджетный кодекс РФ, предусматривающие предоставление регионам бюджетных кредитов для погашения долговых обязательств по рыночным кредитам, приняты в соответствии с поручением президента РФ в июне 2021 года. Эти кредиты предоставлены регионам, задолженность которых по коммерческим займам превышает 25% собственных доходов. Срок их погашения — до 2029 года.

6,1 млрд рублей из 8,1 млрд направят на погашение банковских кредитов, 2 млрд рублей — на гашение оставшейся задолженности по облигациям 2016 года выпуска, по которым как раз подходит срок.

По словам министра финансов региона Вадима Чеченко, рефинансирование позволит уже в этом году сэкономить около 300 млн рублей.

Добавим, ранее Омская область получила на срок до 2029 года бюджетный кредит на сумму 5,7 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ предоставило Хабаровскому краю бюджетный кредит в 16,6 млрд рублей.

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