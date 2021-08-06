Тегеран, 6 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. 5 августа спикер Национального собрания Республики Сербия Ивица Дачич подчеркнул, что его страна готова расширять свои отношения с Ираном во всех секторах. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Дачич сделал это замечание перед отъездом из Белграда в Тегеран для участия в церемонии приведения к присяге избранного президента Эбрахима Раиси. Согласно сообщению корреспондента IRNA, сербский спикер выразил гордость тем, что был выбран для участия в церемонии от имени президента Сербии Александра Вучича.

Что касается дружественных связей между Сербией и Исламской Республикой Иран, то спикер отметил, что его страна призывает к расширению взаимных отношений с Тегераном во всех областях.

«Мы стараемся поднять отношения в различных областях на более высокий уровень», — заявил он, подчеркнув: «Для этого необходимо проводить больше встреч и консультаций на высоком уровне».

Обращаясь к послу Исламской Республики Иран Рашиду Хассанпуру в аэропорту Белграда, Дачич заявил, что укрепление парламентского сотрудничества между двумя странами необходимо и жизненно важно.

Напомним, что Эбрахим Раиси принесет присягу в качестве президента Исламской Республики Иран в парламенте 5 августа в 17:00 по местному времени.