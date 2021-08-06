Тегеран, 6 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставила больницам в Боджнурде и Ширване (провинция Северный Хорасан, Иран) различное медицинское оборудование в течение текущего иранского года (наступил 21 марта 2021 года), заявил представитель провинции. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 августа.

Хасан Сохраби, директор департамента надзора за медицинским оборудованием Университета медицинских наук Северного Хорасана, сообщил журналистам IRNA, что медицинское оборудование было выделено больницам Имама Хасана, Имама Али (АС) и Бент аль-Хода в Боджнурде, а также больнице Имама Хомейни в Ширване.

Он отметил, что оборудование, предназначенное для больницы Имама Хасана (AS), состоит из ЭКМО, МРТ, портативного рентгеновского аппарата, ультразвукового эхо-устройства, эхокардиографии и компьютерной томографии.

Организация направила аппарат CRRT, портативное рентгеновское устройство в больницу Имама Али (AS), а также ларингоскоп в больницу Бент аль-Хода.

В провинции Северный Хорасан насчитывается 11 больниц (1444 койки). Около 5000 сотрудников оказывают пациентам медицинские услуги в северо-западной провинции.

В Северном Хорасане с населением около 863 000 человек работают около 350 врачей общей практики и 256 врачей-специалистов.