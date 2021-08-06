Якутск, , 06:22 — REGNUM В Сибири уже есть крупный научный центр с богатой историей, действующий и с достижениями — это научный городок в Новосибирске. Об этом напомнил политобозреватель Якутия. инфо Тимофей Ефремов, комментируя идею Сергея Шойгу создавать в сибирских регионах крупные научно-промышленные центры, сообщает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

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«Это освоение денег и не более. Если в целом страна не развита, то пять новых специальных городов в ней погоду не сделают», — подчёркивает эксперт, напоминая, что во всем мире никто не создает каких-то отдельных зон, от которых якобы будет потом какой-то глобальный экономический эффект.

Как сообщало ИА REGNUM, три, а лучше пять крупных центров, научно-промышленных и экономических, предложил создать министр обороны РФ Сергей Шойгу в Сибири.