Тегеран, , 08:51 — REGNUM 5 августа главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), заявил, что касательно текущей ситуации в Персидском заливе Иран готов к любому сценарию. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Генерал-майор Хоссейн Салами, находясь в южных районах Ирана для проверки боевой готовности военно-морских сил КСИР на берегах Персидского залива и Ормузского пролива, подтвердил, что военно-морской флот стран приведен в состояние полной готовности

Он отметил, что мощь КСИР по обороне и вторжению, а также боеготовность находятся на достаточном уровне, чтобы продемонстрировать жесткую реакцию против любого врага.

Генерал-майор Салами заявил, что сегодня ракетные терминалы КСИР, средства обороны, подводные лодки и беспилотные летательные аппараты, а также вооруженные силы находятся в полной боевой готовности и с необычайно высокой оперативностью могут реагировать на любую вероятную угрозу.