Екатеринбург, 6 августа, 2021, 06:17 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прокуратура ведёт проверку по факту травмирования жителя дома на улице Стахановской. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Ожог на руке

В частности, проверяется соблюдение требований пожарной безопасности во время эксплуатации многоквартирного дома.

По предварительным данным, в одной из квартир 5 августа воспламенилась газовоздушная смесь. В результате хлопка этой смеси была деформирована межквартирная перегородка.

60-летний житель квартиры получил ожоги III степени и был доставлен в медицинское учреждение. Как сообщало ИА REGNUM, пожарные оперативно справились с огнём.