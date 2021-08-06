Тегеран, 6 августа, 2021, 08:52 — ИА Регнум. 5 августа президент Ирана Эбрахим Раиси подчеркнул на встрече с председателем сената Пакистана Мухаммедом Садеком Санджарани, что Тегеран и Исламабад поддерживают неразрывные связи, и заявил, что обе страны должны определить возможности для расширения связей и углубления сотрудничества как на двустороннем, так и на региональном уровнях. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Раиси отметил, что отношения Тегерана и Исламабада выходят за рамки связей двух соседних стран, сообщив, что связи между двумя народами основаны на общих убеждениях и культурах, что делает тесные связи нерушимыми.

Новый президент Ирана заявил, что потенциальный уровень ирано-пакистанских отношений намного превышает их нынешний уровень, отметив, что обеим сторонам необходимо искать новые пути дальнейшего углубления двусторонних связей.

Президент также отметил важность расширения парламентских связей между Ираном и Пакистаном, заявив: «Парламенты двух стран могут сыграть конструктивную и полезную роль на пути к дальнейшему позитивному развитию двусторонних связей».