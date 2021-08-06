Хиросима, Япония, , 06:14 — REGNUM Продление Россией и Соединёнными Штатами Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) стало шагом на пути к снижению риска ядерной катастрофы. Об этом 6 августа заявил генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш.

Антониу Гутерреш Kremlin.ru

Он выступил на ежегодном мероприятии, посвященном памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы, расценив действия ядерных держав в последние годы как новую гонку вооружений.

«Однако решения России и США продлить ДСНВ и начать диалог по контролю над вооружениями стали первыми шагами к снижению риска ядерной катастрофы», — сказал генсек ООН.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 августа в Японии прошла минута молчания в память о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы, осуществлённой Соединёнными Штатами 76 лет назад.

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