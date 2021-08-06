Якутск, , 06:19 — REGNUM Эксперта из Якутии насторожило, что предложение создавать новые города и научно-промышленные центры в Сибири поступило от министра обороны РФ Сергея Шойгу. Политобозреватель Якутия. инфо Тимофей Ефремов опасается, что эта инициатива может быть вызвана нестабильной и тревожной внешнеполитической обстановкой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страны соцлагеря во времена холодной войны Crossswords

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«Эти пять городов — это опять какая-то показуха или пропаганда, и возможно тут какая-то ещё подоплёка есть. Настораживает, что это как будто подготовка к мобилизационной экономике, каким-то военным временам», — сказал эксперт.

Тимофея Ефремова также озадачило, что Сергей Шойгу в своём предложении ссылается на былой советский опыт.

«Но мы же помним, что в советское время подобные города были закрытыми. Это было конкретно в условиях того времени, советского — холодная война, тотальная бедность. Для советского союза это было нормальное решение — собирать интеллектуалов в каких-то городах, там же и производство, огородить колючей проволокой и прятать от шпионов. Для того времени понятно, почему так было. А зачем сейчас это создавать эти пять городов, где будут интеллектуальные силы сосредоточены, я не понимаю. Это что, министр обороны как бы намекает, что мы возвращаемся к временам холодной войны опять?», — недоумевает Тимофей Ефремов.

Как сообщало ИА REGNUM, на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны Сергей Шойгу высказал мнение, что нужно построить в Сибири три-пять крупных городов — научно-промышленных центров.