Новосибирск, 6 августа, 2021, 06:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области задержаны руководители и сотрудники нелегального колл-центра, которые подозреваются в мошенничестве. Об этом сообщает региональное управление Росгвардии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оператор колл-центра

По данным следствия, житель Новосибирска организовал группу из десяти человек. Они через интернет искали тех, кто хотел получить денежные займы на выгодных условиях, но не мог этого сделать из-за плохой кредитной истории. Злоумышленники представлялись сотрудниками различных банков и предлагали оформить получение средств. Тех, кто соглашался, убеждали в необходимости оплатить страховки и обязательные взносы, а также курьерскую доставку денег.

«В двух арендованных квартирах, которые участники группы использовали в качестве колл-центров, проведены обыски. Изъяты наличные деньги, банковские карты, компьютерная техника, а также мобильные телефоны, от которых фигуранты пытались избавиться, выбросив из окна», — уточнили в управлении.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.