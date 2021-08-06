В Новосибирске обнаружился нелегальный колл-центр
Новосибирск, 6 августа, 2021, 06:11 — ИА Регнум. В Новосибирской области задержаны руководители и сотрудники нелегального колл-центра, которые подозреваются в мошенничестве. Об этом сообщает региональное управление Росгвардии.
По данным следствия, житель Новосибирска организовал группу из десяти человек. Они через интернет искали тех, кто хотел получить денежные займы на выгодных условиях, но не мог этого сделать из-за плохой кредитной истории. Злоумышленники представлялись сотрудниками различных банков и предлагали оформить получение средств. Тех, кто соглашался, убеждали в необходимости оплатить страховки и обязательные взносы, а также курьерскую доставку денег.
«В двух арендованных квартирах, которые участники группы использовали в качестве колл-центров, проведены обыски. Изъяты наличные деньги, банковские карты, компьютерная техника, а также мобильные телефоны, от которых фигуранты пытались избавиться, выбросив из окна», — уточнили в управлении.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела.