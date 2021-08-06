Улан-Удэ, 6 августа, 2021, 06:14 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки умерли пять пациентов с COVID-19 с тяжёлой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии — 1714 человек. Об этом утром 6 августа сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Проходят лечение в стационарах республики 757 (-41) больных. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 2755 (-330) человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 47 903 (+90) человека.

В реанимации остаются 102 пациента в тяжёлом состоянии (44 — старше 65 лет). В том числе 55 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (31 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 71,2% — из 1063 перепрофилированных коек заняты 757.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии предприятиям общепита разрешили работать до 23:00.