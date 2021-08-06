Вашингтон, 6 августа, 2021, 06:00 — ИА Регнум. Американский Госдепартамент выразил сожаление в связи с отказом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) направить наблюдателей на выборы в Государственную думу, которые пройдут в сентябре. Об этом 5 августа сообщил пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

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«Соединенные Штаты сожалеют, что ограничения, введенные российскими властями, не позволят Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ осуществлять независимое наблюдение за выборами в Госдуму в сентябре», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в европейском бюро ОБСЕ отказались направить своих наблюдателей из-за требования привести их число в соответствие с противоэпидемическими мерами. В России, в свою очередь, также выразили сожаление о принятом в ОБСЕ решении.

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