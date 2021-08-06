Челябинск, 6 августа, 2021, 05:53 — ИА Регнум. Вакцинация от коронавируса является полностью безопасной для граждан. Об этом заявил руководитель челябинского управления Роспотребнадзора Анатолий Семёнов.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

«Осложнения после прививки получили лишь семь человек по всей области», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020—2021 годах очаги коронавируса были выявлены в 32% южноуральских школ.