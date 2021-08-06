Горно-Алтайск, 6 августа, 2021, 05:52 — ИА Регнум. В Горном Алтае 5 августа было подтверждено 49 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 42 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 августа в республиканском оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в регионе выявили 19 761 носителя коронавируса. После COVID-19 выздоровели 18 236 человек.

Как уточнили в оперштабе, зарегистрировано ещё два случая смерти пациентов с коронавирусом. В июле скончались 69-летняя жительница Турочакского района и 87-летний житель Майминского района.

Общее число жертв коронавируса в Республике Алтай — 316 человек (271 пациент скончался от COVID-19, 45 — от иных причин).

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в регионе было выявлено 52 носителя SARS-CoV-2.