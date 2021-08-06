Челябинск, 6 августа, 2021, 05:48 — ИА Регнум. В 32% школ Челябинской области в предыдущем учебном году были выявлены очаги коронавирусной инфекции. Об этом на совещании с губернатором Алексеем Текслером заявил глава областного управления Роспотребназора Анатолий Семёнов.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Дельта» штамм атакует страну — все новости»

«В этом году, учитывая новый, более контактный штамм Ковид-19, ситуация остается серьезной», — сказал чиновник.

Семёнов подчеркнул, что в регионе нужно усиливать темпы вакцинации. Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области по сравнению с началом июня резко выросло число новых случаев заражения коронавирусом.