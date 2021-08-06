Сингапур, 6 августа, 2021, 05:39 — ИА Регнум. Власти Сингапура отменили для прибывающих в страну из Тайваня прохождение обязательного двухнедельного карантина, введённого ранее из-за угрозы распространения COVID-19. Об этом со ссылкой на Минздрав республики 6 августа сообщает телеканал CNA.

(сс) cegoh Сингапур

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По данным ведомства, от обязательной изоляции освобождаются лица, которые находились на острове не менее 21 дня и сразу после въезда в Сингапур сдали отрицательный ПЦР-тест. Новое правило вступает в силу 7 августа.

До последнего времени все прибывающие в Сингапур из Тайваня лица были обязаны проходить карантин в своих квартирах или в специальных центрах.

Напомним, что ранее власти страны также отменили требование о прохождении карантина для прибывающих из Брунея, Новой Зеландии, а также большинства провинций и городов материкового Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сингапура ужесточили ограничительные меры из-за роста в стране заболеваемости COVID-19.