Анкоридж, США, 6 августа, 2021, 05:24 — ИА Регнум. Экскурсионный самолет Havilland Beaver разбился на американской Аляске, передает радиостанция Alaska Public Media.

Молния и самолет

Сообщается, что сведения об авиапроисшествии начали поступать днем 5 августа. По предварительным данным, воздушное судно затонуло у берегов заповедника «Туманные фьорды». Все находившиеся на борту шестеро человек, включая пилота, погибли в результате крушения самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа во Франции разбился туристический легкомоторный самолет. В результате крушения воздушного судна погибли три человека, еще один получил тяжелые травмы.