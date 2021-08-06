Владивосток, 6 августа, 2021, 05:06 — ИА Регнум. Идея о создании трёх-пяти крупных городов в Сибири, которую 5 августа озвучил на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны РФ Сергей Шойгу, хороша пока только, как концепция. Создание новых городских пространств позволит сохранить демографический потенциал, об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест.

Иван Шилов ИА REGNUM Сибирь

Читайте также: В Сибири нужно построить три-пять крупных городов — Шойгу

«Идея строительства 3−5 городов конечно хороша, но пока она хороша лишь как концепция. Во первых, необходимо отметить, что Сибирь как федеральный округ — это огромная территория. Десять субъектов федерации, которые расположены на этом географическом пространстве имеют свои проблемы, требующие безотлагательных решений. Следует отметить, что проблемность характерна как для крупных городов — например, Омск, о котором писало ИА REGNUM, — не говоря уже о небольших поселениях и моногородах. Численность населения сокращается в большинстве сибирских регионов, исключая разве что благополучную Тюменскую область. Доходы населения в большинстве регионов сопоставимы с зарплатами в Южном и Приволжском федеральных округах, а ведь большая часть Сибири — это районы с неблагоприятными климатическими условиями. Соответственно, одной из основных задач является сохранение демографического потенциала на упомянутой территории. Создание новых городских пространств вполне вписывается в решение такой задачи», — уверен эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу считает, что новые города в Сибири нужно создать под«ту или иную сферу деятельности». Министр обороны РФ напомнил, что в «позднем» Советском Союзе были подобные планы, но этот проект реализовать не успели.