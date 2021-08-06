Якутск, 6 августа, 2021, 04:51 — ИА Регнум. Жителей Якутии с симптомами ОРВИ продолжают тестировать на COVID-19. За сутки проведено более трёх тысяч исследований, инфекция подтвердилась у 148 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 августа в оперативном штабе республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лидирует по числу заразившихся город Якутск (83 человека). Сложная ситуация также в Мирнинском (12 случаев), Алданском (9 случаев), Нерюнгринском и Сунтарском районах (по 8 случаев).

Количество погибших оперативный штаб республики не сообщает. По последним данным с сайта стопкоронавирус. рф жертвами инфекции в Якутии стали 917 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия активно получает вакцину от COVID-19. 3 августа в регион прислали 10 200 доз «Спутника V», 4-го — 15 тысяч доз «Спутник Лайт».