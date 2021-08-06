Гавана, , 04:38 — REGNUM Глава правительства Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалес получил ранение в ходе уличных беспорядков в столице государства Кингстауне, сообщает портал Loop News.

Сообщается, что в ходе протестной акции в столице страны неизвестный бросил в премьер-министра некий твердый предмет. В результате происшествия Гонсалес получил ранение и был госпитализирован. По последним данным, сейчас он получает лечение в одной из больниц Кингстауна.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа власти Кубы пообещали провести честные суды над задержанными в ходе уличных беспорядков. Отмечалось, что в республике уже привлекли 62 человек к ответственности. При этом один из подсудимых был оправдан, а еще 45 подали апелляцию и будут обжаловать приговор.