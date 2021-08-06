Пекин, , 04:28 — REGNUM Верховная народная прокуратура Китая призвала все органы прокуратуры и персонал по всей стране лучше выполнять свои обязанности по осуществлению правового надзора, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

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Прокуратура призвала приложить все усилия для повышения потенциала, качества и эффективности правового надзора и обеспечения гарантий беспристрастности судей в соответствии с новым руководством, опубликованным Центральным комитетом Коммунистической партии Китая по усилению правового надзора за деятельностью народных прокуратур.

Ведомство подчеркнуло важность усилий по осуществлению самоконтроля и повышению самодисциплины и призвало ведущих должностных лиц подавать пример и выполнять свои обязанности по юридическому надзору. Также следует приложить усилия для повышения эффективности управления и подготовки кадров, говорится в сообщении.