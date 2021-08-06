Пекин, , 04:26 — REGNUM Власти Китая направили в портовые города страны 20 рабочих групп для координации работы по предотвращению распространения коронавируса, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Комикс о коронавирусе в Китае художницы Siyu Cao © Siyu Cao

Совместная группа Госсовета КНР по механизму профилактики и контроля COVID-19 направила 20 рабочих групп в ключевые портовые города для оказания помощи в борьбе с распространением вирусной инфекции, сообщил официальный представитель.

Рабочие группы будут контролировать и консультировать портовые города в устранении лазеек в их мерах по предотвращению завозных случаев инфицирования и реагированию на возможные вспышки, сказал представитель Национальной комиссии здравоохранения КНР Ми Фэн, на пресс-конференции.