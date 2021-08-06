Токио, 6 августа, 2021, 05:15 — ИА Регнум. Поляк Давид Томала завоевал золото Олимпийских игр в Токио в спортивной ходьбе на 50 километров. Его результат — 3 часа 50 минут 8 секунд. Серебро у немца Джонатана Гильберта (+0,36), третьим завершил дистанцию канадец Эван Данфи (+0,51).

Леонид Сойфертис. Спортивная ходьба (фрагмент)

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Француз Йоанн Динис, являющийся мировым рекордсменом в данной дисциплине, был вынужден сойти с дистанции из-за проблем со здоровьем.

Российские спортсмены в этом виде состязаний участия не принимали.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чувашии Олег Николаев назвал серебряную медаль легкоатлетки Анжелики Сидоровой«настоящим подарком для миллионов российских болельщиков».

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