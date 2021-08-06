Пекин, 6 августа, 2021, 04:22 — ИА Регнум. Китай успешно запустил на орбиту новый спутник, сообщает 6 августа агентство Синьхуа.

Spacechina.com Чанчжэн (Великий поход) 2C

Китай отправил спутник Zhongxing-2E в космос ракетой-носителем «Long March-3B» с космодрома Сичан в юго-западной китайской провинции Сычуань в 0:30 по местному времени 6 августа.

Спутник благополучно и без происшествий вышел на заданную орбиту. Данный запуск стал 383-й миссией серии ракет «Чанчжэн».