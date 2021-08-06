Пекин, 6 августа, 2021, 04:19 — ИА Регнум. Продажи Adidas в Китае выросли на 36,9% в годовом исчислении и достигли 2,4 млрд евро (около $2,84 млрд) в первом полугодии, сообщил немецкий производитель спортивной одежды, передает 5 августа агентство Синьхуа.

(сс) Marcos Andre Adidas

Во втором квартале этого года продажи в Китае снизились на 16,3%, до 1,0 млрд евро, но Adidas по-прежнему фиксирует «устойчивое восстановление бизнеса, а также последовательное улучшение продаж» в стране, отметили в компании.

«Этим летом спорт снова занял центральное место, и мы провели очень успешный квартал», — сказал генеральный директор Adidas Каспер Рорстед.

В целом, по данным компании, продажи Adidas во втором квартале с поправкой на валюту выросли на 55% в годовом исчислении и достигли 5,1 млрд евро во втором квартале. После убытков в размере 317 млн евро во 2 квартале прошлого года чистая прибыль выросла до 407 млн евро.

По данным Adidas, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) чистые продажи почти удвоились в годовом исчислении и достигли 1,9 млрд евро во 2-м квартале. В то же время чистые продажи в Северной Америке выросли на 72,0% и составили 1,2 млрд евро.

Несмотря на проблемы, связанные с продолжающимся кризисом COVID-19 и узкими местами в поставках, Adidas повысила свой прогноз на текущий год и ожидает, что ее продажи, не зависящие от валюты, увеличатся до 20%.