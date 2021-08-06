Пекин, 6 августа, 2021, 04:14 — ИА Регнум. Оптовые цены на сельскохозяйственную продукцию в Китае выросли 5 августа, по данным Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов, передает агентство Синьхуа.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Рынок

Актуальный индекс оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию в Китае составил 114,2, что на 0,3 пункта больше, чем за предыдущий рабочий день. К 14:00 по местному времени 5 августа средняя оптовая цена на свинину, основное мясо в Китае, снизилась на 1,4% до 21,68 юаня (около $3,35) за кг, а цена на яйцо выросла на 0,6% до 10,46 юаня за кг.

Средняя оптовая цена на 28 ключевых видов овощей, отслеживаемая правительством, выросла на 1,1% по сравнению с предыдущим рабочим днем, в то время как средняя оптовая цена на шесть ключевых видов фруктов снизилась на 3%.

Индекс оптовых цен составляется на основе данных, собранных примерно с 200 оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, и обновляется ежедневно на основе средневзвешенных индексов цен на товары, включая овощи, фрукты, морепродукты, продукты животноводства, зерновые и пищевое растительное масло.