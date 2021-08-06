Чунцин, Китай, 6 августа, 2021, 04:10 — ИА Регнум. Город центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая ожидает рекордный объем импорта автомобилей в 2021 году, поскольку город стал крупным портом ввоза для импортируемых транспортных средств, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Чунцин

В последние годы в Чунцине наблюдается значительный рост импорта автомобилей. В 2018 году город импортировал 2145 транспортных средств. В 2019 и 2020 годах их число составило 6 143 и 7 795 соответственно. С января по июль этого года Чунцин импортировал 4 501 автомобиль. По данным комиссии, ожидается, что за весь год их число превысит 8000.

На данный момент автомобильные бренды, в том числе Porsche, Audi и Mercedes-Benz, а также производители автозапчастей Bosch и Schaeffler установили свое присутствие в Чунцине посредством грузовых поездов направления Китай-Европа, основного маршрута импорта транспортных средств в город.

Чунцин является основным узлом для грузовых поездов Китай-Европа. По железной дороге Юйсиньоу (Чунцин-Синьцзян-Европа), которая является первым маршрутом грузовых поездов Китай-Европа, в первом полугодии было совершено 1359 поездок, что более чем на 50% больше, чем в прошлом году.

Первоначально предназначенная для перевозки ноутбуков для местных ИТ-компаний, железная дорога Юйсиньоу в настоящее время перевозит более 1000 видов товаров, начиная от транспортных средств и автозапчастей и заканчивая лекарствами и потребительскими товарами.