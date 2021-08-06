Благовещенск, 6 августа, 2021, 04:29 — ИА Регнум. В Свободненском районе Амурской области с рельс сошли три цистерны с дизельным топливом. Они опрокинулись на бок, но опасности разлива топлива нет, сообщили 6 августа корреспонденту ИА REGNUM в забайкальском линейном управлении МВД России на транспорте.

Uitv.ru С рельсов сошла грузовая цистерна

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При аварии никто не пострадал. Причины происшествия выявляет следственный комитет на транспорте. Предполагается, что сход с рельсов произошёл во время маневровых работ.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в Пензенской области с рельсов сошёл вагон грузового поезда. Причиной инцидента стал разлом оси колёсной пары вагона.