Урумчи, Китай, 6 августа, 2021, 04:07 — ИА Регнум. Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая зафиксировал рост объемов внешней торговли в первом полугодии на уровне 19,1% в годовом исчислении, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

jun jin luo Мечеть. Урумчи

Общий объем импорта и экспорта Синьцзяна за этот период достиг 65,87 млрд юаней (около $10,19 млрд), сообщила таможня столицы региона горда Урумчи.

Общая стоимость импорта и экспорта региона в страны со странами «Пояса и пути» достигла 56,65 млрд юаней, что на 23,1% больше и составляет 86% от общего объема внешней торговли. Среди них Казахстан оставался крупнейшим торговым партнером региона, при этом стоимость импорта и экспорта увеличилась на 14,3%.

Торговля региона с членами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства также продемонстрировала быстрый рост, составив 4,66 млрд юаней, что на 23,9% больше. Внешняя торговля с Вьетнамом, Южной Кореей, Японией и Таиландом выросла на 359,5%, 176,7%, 31,1% и 117,1% соответственно.