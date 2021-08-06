Пекин, 6 августа, 2021, 04:02 — ИА Регнум. Школы в районах Китая, классифицированных как имеющие средний или высокий риск по COVID-19, могут отложить начало предстоящего осеннего учебного семестра, сообщил в представитель министерства образования, передает 5 августа агентство Синьхуа.

Shengshiwuyue.blog.sohu.com Дети на китайском фабрике

Сотрудник Министерства образования КНР Лю Пэйцзюнь заявил на пресс-конференции, что, если перед началом нового семестра в тех или иных местах страны появятся районы среднего или высокого риска, школы в этих районах должны принять указанную отсрочку. По словам чиновника, профилактика и контроль COVID-19 являются главным приоритетом для работы в новом семестре.

По словам Лю, местным органам образования и школам было предложено тщательно подготовиться к различным сценариям, чтобы обеспечить плавное и безопасное начало нового семестра.

По словам Лю, органы образования по всей стране в сотрудничестве с медицинскими учреждениями организуют вакцинацию учащихся в возрасте от 12 до 17 лет надлежащим образом и безопасно по официальному согласию учащихся, а также их родителей и опекунов.

По словам чиновника, вакцинация учащихся и преподавателей, имеющих на это право, проходит гладко. Министерство будет сотрудничать с органами здравоохранения и контроля заболеваний для разработки планов профилактики и контроля COVID-19 до и после открытия нового учебного года, добавил Лю.