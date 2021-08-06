Пекин, 6 августа, 2021, 03:56 — ИА Регнум. Пекин продолжит ужесточать меры по профилактике и борьбе с эпидемиями после недавней вспышки COVID-19, сообщил муниципальный штаб по профилактике и борьбе с эпидемиями, передает 5 августа агентство Синьхуа.

Пекин

Пекин введет медицинское наблюдение и мониторинг за людьми из районов высокого и среднего риска по COVID-19 сроком до 21 дня и усилит скрининг тех, кто въезжает в город для получения медицинской помощи из районов с зарегистрированными случаями COVID-19.

Пекин прекратит проведение новых крупномасштабных коммерческих представлений, в основном приводящихся на стадионах и в спортивных залах. Утвержденные выступления, которые еще не состоялись, будут отложены. Пекин также будет строго контролировать групповые поездки в город и за его пределы.