Хиросима, Япония, , 05:15 — REGNUM В Японии утром 6 августа прошла минута молчания в память о жертвах атомной бомбардировки Хиросимы, осуществлённой 76 лет назад США. Мемориальная церемония по случаю 76-й годовщины трагедии проходит в расположенном в центре города Парке Мира.

Минута молчания традиционно была объявлена в 08:15 по местному времени (02:15 мск) — именно в этот момент 6 августа 1945 года над городом взорвалась атомная бомба, сброшенная с американского самолёта. После того как прозвучал последний удар колокола, ведущий отчёт времени, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи зачитал декларацию мира. Затем к гражданам страны обратился премьер-министр Ёсихидэ Суга.

В своём выступлении Мацуи заявил о необходимости поддержать Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который вступил в силу в январе 2021 года, после того как его ратифицировали 50 стран. Суга также подтвердил намерение Японии продолжать придерживаться политики трёх неядерных принципов и прилагать все усилия для исчезновения в мире ядерного оружия.

Ситуация с COVID-19 привела к сокращению формата памятных мероприятий, в которых в Хиросиме принимают участие около 800 человек. В их числе — официальные лица более чем из 80 стран. От России — генеральный консул в городе Осака Александр Терских.

Напомним, ядерные державы, включая Россию, Великобританию, Китай, США и Францию, не принимали участие в переговорах по ДЗЯО. Россия неоднократно подчёркивала, что не будет поддерживать, подписывать или ратифицировать этот договор.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство переживших атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году надеются, что их личные записи с воспоминаниями о произошедшем будут храниться в государственных учреждениях.

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