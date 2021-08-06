Пекин, 6 августа, 2021, 03:51 — ИА Регнум. Тайфун «Лупит» во второй раз обрушился на восточно-китайскую провинцию Фуцзянь, вызвав сильные ливни и вынудив тысячи людей эвакуироваться, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Тайфун

Тайфун обрушился на уезд Дуншань города Чжанчжоу около 16:50 по местному времени, с максимальной скоростью ветра 18 метров в секунду вблизи его центра, сообщает метеорологическая обсерватория Фуцзяня.

Это произошло всего через несколько часов после того, как девятый тайфун в этом году обрушился на город Шаньтоу в провинции Гуандун на юге Китая около 11:20 утра того же дня, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая.

По состоянию на 18:00 по местному времени провинция Фуцзянь эвакуировала 25 000 человек из опасных районов и отозвала в порт 153 рыболовецких судна, сообщает провинциальный департамент по чрезвычайным ситуациям. В общей сложности 218 гаваней и прибрежных живописных мест, а также 88 паромных линий были закрыты, говорится в сообщении.

Города, включая Фучжоу и Чжанчжоу, начали экстренное реагирование на наводнения и заболачивание на фоне проливных дождей, вызванных «Лупитом», а эксперты предупредили о повышенных рисках геологических катастроф, поскольку ожидается, что тайфун задержится в прибрежных районах провинции.