Южно-Сахалинск, 6 августа, 2021, 03:43 — ИА Регнум. На Сахалине за последние сутки вакцинировали от COVID-19 869 человек, в том числе 100 иностранцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Tim Reckmann Вакцинация

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За всё время прививочной кампании, по данным на 5 августа, в области вакцинировались уже 151 039 человек, из них 689 — иностранцев.

Специалисты заверяют, что коллективный иммунитет составляет на Сахалине уже 48,5%. По плану в области необходимо вакцинировать ещё 46 037 человек. Повторно прививку сделали уже 194 сахалинца.

Лидером по количество привитых в области является Александровск-Сахалинский район — 53,3%. Наихудшие показатели фиксируются в Анивском районе — 29,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия разрушает то, что было достигнуто в мире общими усилиями, заявил 5 августа гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.