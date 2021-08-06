Магадан, 6 августа, 2021, 03:45 — ИА Регнум. Идея построить железную дорогу между Магаданской областью и Якутией все ещё обсуждается — в августе по заказу РЖД в регионы приедут специалисты, которые определят, где прокладывать будущую магистраль и в каких населённых пунктах строить железнодорожные станции.

Поезд

Читайте также: Строить мост через реку Лена в Якутии будут 1,2 тыс. специалистов

Предварительно, протяженность железной дороги от действующей линии Беркакит — Томмот — Нижний Бестях до Магадана составит более 1,8 тыс. км.

Один из важных объектов будущего строительства — железнодорожный мост через реку Алдан. Его планируют совместить с автомобильным переходом, который строят в рамках реконструкции участка трассы «Колыма» (Якутск — Магадан).

Сейчас через Алдан есть только паромное движение летом и по ледовой переправе зимой. В межсезонье данный участок закрыт для проезда на несколько недель.

По проектным расчетам, автомобильный мост через Алдан и его приток Амгу будет почти 4 км, его строительство оценивается в 40 млрд рублей, пишет телеграм-канал «Еду в Магадан».

Как сообщало ИА REGNUM, в строительстве моста через реку Лена власти Якутии обещают активно задействовать местное население и закупать стройматериалы у республиканских компаний.