Южно-Сахалинск, 6 августа, 2021, 03:32 — ИА Регнум. На Сахалине за последние сутки жертвами COVID-19 стали ещё пять человек. За весь период пандемии с болезнью не справились уже 153 жителя островного региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном оперативном штабе.

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На Сахалине инфицирование коронавирусом на 5 августа лабораторно подтвердилось у 28 078 человек, в том числе за последние 24 часа — у 115 (днём ранее у — 105).

В ковидных стационарах проходят лечение 799 пациентов. Свободными остаются 336 коек. Ещё 1074 носителя коронавируса лечатся дома.

Как сообщало ИА REGNUM, пандемия разрушает то, что было достигнуто в мире общими усилиями, заявил 5 августа гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.