Владивосток, 6 августа, 2021, 03:33 — ИА Регнум. В Тернейском лесничестве и Сихотэ-Алинском заповеднике Приморья ликвидировали лесные пожары площадью более 4 тыс. га. На утро 6 августа пожаров в крае нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Лесной пожар

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К тушению пожаров були привлечены более 170 человек и 26 единиц техники. Борьбе с огнем способствовала погода, в районах прошли дожди.

В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки и ликвидацией лесных пожаров в Тернейском муниципальном округе и Красноармейском районе отменен режим ЧС.

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Как сообщало ИА REGNUM, обстановка с лесными пожарами в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. На утро 5 августа в регионе действуют 32 ранее зарегистрированных пожара на общей площади 84 245 га.