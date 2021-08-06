Москва, 6 августа, 2021, 03:36 — ИА Регнум. Два юрлица холдинга «Объединённые кондитеры», основным бенефициаром которого является миллиардер Юрий Гущин, начали процесс реорганизации. В результате этого одна из компаний — АО «Объединённые кондитеры» прекратит свою деятельность, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

(сс)Falkenpost Шоколад

В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2021» Гущин занял 197-е место с состоянием $550 млн. Среди его активов издание называет группу «Гута», кондитерский холдинг и девелоперский проект «Красный Октябрь». В состав холдинга входит десяток фабрик в разных регионах России. Также из сообщений СМИ известно, что Гущин является владельцем ряда отелей. В ЕГРЮЛ Гущин также числится руководителем спецзастройщика «Болотная, 9» в Москве.

По данным ЕГРЮЛ, в середине июня 2021 года два юрлица, которыми руководит Гущин, — АО «Объединённые кондитеры» и АО «Холдинговая компания «Объединённые кондитеры» начали процесс реорганизации в форме присоединения. После завершения процесса первая фирма прекратит деятельность, а вторая продолжит работу.