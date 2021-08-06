Москва, 6 августа, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 21 сентября 2021 года планирует начать рассмотрение иска Министерства энергетики России к одному из подрядчиков — ООО «Аракс», которое работает в сфере недвижимости. Истец требует расторжения госконтракта от 2020 года об аренде офисных помещений, передаёт ИА REGNUM.

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Иск был подан в середине июня 2021 года. Дело приняла судья Скачкова. Истец обратился с просьбой «о расторжении госконтракта от 04.12.2020 года №20/0402.3 070 390 019.244/04/13».

По данным базы госзакупок, в контракте на сумму 8 199 422 рубля речь шла о передаче в аренду нежилого помещения общей площадью 287,8 кв. м, расположенного в административном здании на улице Гиляровского, 39, стр. 1 в Москве. Договор был заключен на срок до 30 октября 2021 года.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в мае 2009 года и прописана также в доме на улице Гиляровского, 39. Владельцы — Алексей Соколов и Елена Сивак.