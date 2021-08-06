Чанша, Китай, 6 августа, 2021, 03:04 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате обрушения склона в Сянси-Туцзя-Мяоском автономном округе в провинции Хунань в центральном Китае, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Оползень

Авария произошла около 10:20 по местному времени 5 августа, когда рабочие проводили проверку безопасности дренажных трубопроводов на обочине шоссе строительной площадки, сообщило бюро по чрезвычайным ситуациям округа.

Обрушение склона рядом с дренажными трубопроводами привело к тому, что пять человек оказались в ловушке. Позже после того, как спасатели прибыли на место для проведения спасательных работ, произошел новый обвал, погребя еще шесть человек.

Поисково-спасательные работы начались немедленно. В настоящее время выявлено семь получивших ранения и четверо погибли. Расследование причин аварии продолжается.