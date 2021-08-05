Пекин, 6 августа, 2021, 02:57 — ИА Регнум. Китайский надзорный орган в области кино выпустил циркуляр, требующий, чтобы кинотеатры по всей стране защищались от новой вспышки COVID-19 в зависимости от местных условий, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Kenneth Lu В кинотеатре

Кинотеатры в зонах среднего и высокого риска должны быть закрыты, говорится в циркуляре, выпущенном Китайской администрацией кино. При этом, посещаемость кинотеатров в зонах низкого риска должна оставаться ниже 75%.

По словам администрации, кинотеатры должны хорошо проветриваться, но при этом следить за тем, чтобы кинозалы, вестибюль, комнаты отдыха, сиденья и 3D-очки были полностью продезинфицированы.