Пекин, 6 августа, 2021, 02:46 — ИА Регнум. Музеи и другие объекты культурного наследия Китая ограничат число посетителей, чтобы усилить профилактику и борьбу с эпидемией COVID-19, согласно уведомлению, опубликованному Национальным управлением культурного наследия КНР, передает 5 августа агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В уведомлении говорится, что культурные учреждения по всей стране должны регулярно осуществлять меры по профилактике и контролю и принимать меры по сокращению количества собирающихся людей, используя онлайн-бронирование, ограничения по количеству посетителей и цифровые гиды.

Он также требует, чтобы посетители проходили проверку температуры, предъявляли медицинские коды по прибытии, носили маски и поддерживали социальную дистанцию во время своих визитов. Внутренние помещения культурных объектов должны ежедневно проветриваться и дезинфицироваться.