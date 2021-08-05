Хабаровск, 6 августа, 2021, 02:51 — ИА Регнум. Школы Хабаровского края готовят к новому учебному году — заканчивают капитальные и косметические ремонты, продолжается поставка и установка оборудования. Ход работ в Хабаровском районе проверили представители регионального министерства образования и науки и администрации муниципалитета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе правительства региона.

Цитата из м∕ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Школа на ремонте

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Готовность школ района к новому учебному году составляет около 70%, всего было выделено около 18 млн рублей.

Так, в школе №2 села Князе-Волконское завершается ремонт третьего этажа. Здесь была заменена крыша. Кроме того, стены и потолки обработали антисептиком от грибка и окрасили водоэмульсионной краской, осталось заменить электропроводку.

В школе села Тополево строительные бригады ремонтируют помещения, в которых ранее находился районный Центр социальной поддержки населения. Рабочие выравнивают поверхности, окрашивают стены и потолки, стелют линолеум, устанавливают двери, проводят электромонтажные работы. На обустройство выделено более 3,5 млн рублей.

Здесь давно возникла потребность в дополнительных классах. В школе 18 кабинетов отведено под начальную школу, дети учились в две смены. В новом учебном году будет одна смена — с 1 сентября все первоклассники будут заниматься в отремонтированном помещении, где предусмотрен отдельный вход, гардероб, просторные и уютные классы, игровая комната.

Кроме того, в основном здании школы села Тополево к новому учебному году обновили пищеблок. На эти цели из краевого бюджета выделили 120 тыс. рублей. Всего же в муниципальные образования направлено 55 млн рублей для модернизации 59 школьных пищеблоков.

Готовится к открытию Центр образования естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» в селе Мирное. Пока в помещениях школы выстраивают перегородки, окрашивают потолки и устанавливают окна, но в скором времени в классах появится современное оборудование и материалы: цифровые лаборатории по физике, химии и биологии, реактивы для лабораторных и практических работ, конструкторы для практики блочного программирования, роботы, оборудование по механике, мехатронике и робототехнике и многое другое.

В крае действует 66 «Точек роста» в каждом муниципальном районе. В сентябре 2021 года будут открыты еще 25, в том числе в Хабаровском районе заработают два таких центра — в селах Мирное и Малышево. В рамках нацпроекта «Образование» к 2023 году в регионе планируется открыть 137 «Точек роста.

Подготовка школ к новому учебному году организована во всех районах и городских округах.

Как сообщало ИА REGNUM, ремонтные работы в рамках подготовки к новому учебному году проведут в 100 школах Рязанской области. Капитальный ремонт начнётся в двух образовательных учреждениях.